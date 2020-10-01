Украинцы выплатили 8,4 млрд. долгов по коммуналке

В августе украинцы погасили 2,6 млрд долгов за коммунальные услугив. На начало осени сумма долгов составила 55,3 млрд грн, что на 8,4 млрд меньше, чем в начале года, свидетельствуют данные Госслужбы статистики.



Всего в августе было начислено 8,1 млрд грн коммунльных платежей, что на 3,8% больше, чем в июле (7,8 млрд грн).



За последний месяц лета население уплатило за коммуналку 8,4 млрд (104,3% начисленных за этот период сумм).



На данный момент задолженность за газ составляет 21,5 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 16,8 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,7 млрд грн, за поставки и распределение электроэнергии - 5,2 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,1 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1 млрд грн.

