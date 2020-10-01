Украина приближается к рекордной госпитализации больных с коронавирусом

Вскоре на Украине зафиксируют новый рекорд заболеваемости коронавирусом. Такие выводы в Минздраве сделали по быстрой заполняемости свободных мест в больницах, выделенных для пациентов с Covid-19.



Об этом главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил в эфире телеканала "Украины 24".



На Украине вскоре будет зафиксирован рекорд по госпитализации людей с подтвержденным коронавирусом.



"Мы приближаемся к рекорду – количество госпитализаций за сутки. Было 742 койки, а сегодня было 730-735 по всей стране. Из-за этого увеличивается заполненность коек и проценты. Критические точки – рост случаев коронавирусной болезни. Это показатель того, что мы стали пренебрегать противоэпидемическими нормами. Я буду это говорить до тех пор, пока ситуация не нормализуется", - заявил он.



По его словам, на данный момент было перепрофилировано около 30 тысяч мест в больницах по всей стране, а 14 тысяч коек подсоединили к установкам с кислородом. Ляшко считает, что главная причина роста заболеваемости - игнорирование элементарных правил предосторожности гражданами. Кроме того, он отметил, что сейчас "система здравоохранения наращивает свой потенциал".

