Журналист-расследователь: Юрий Шапран из "Мегатекс" - пример самопровозглашенного "патриота" в овечьей шкуре"

История бизнесмена Юрия Шапрана - иллюстрация поговорки, что "патриотизм - это последнее прибежище негодяя". Об этом в своей статье пишет журналист Виктор Денейко.

Денейко напоминает, что владелец компании"Мегатекс" "поднялся" в бизнесе благодаря поддержке "донецких", а именно, Сергея Арбузова.

"Это сегодня Юрий Шапран - патриот, который к месту и не к месту клянет Путина да вспоминает, как героически боролся против сепаратистов на Донбассе. И очень не любит вспоминать, что в бизнесе он поднялся благодаря протекции "донецких", конкретно - Сергея Арбузова, друга Александра Януковича, главы Нацбанка и последнего и.о. главы Кабмина времен Януковича", - пишет журналист.

Денейко напоминает, что "патриот" Юрий Шапран весной 2014 года во время событий на Донбассе сколько раз переходил с одной стороны на другую, что и сам запутался.

"Дело в том, что его главный завод тогда находился в Константиновке, которую поначалу контролировали самопровозглашенные "республиканцы" из "Донецкойнародной республики". Сам Шапран тоже резко проникся идеями "ДНР" и поддержал сепаратистов. Правда, затем украинская власть восстановила контроль над Константиновкой, в связи с чем Шапран "переобулся" и самопровозгласил себя "патриотом Украины", - поведал автор.

Вместе с тем, сообщает Денейко, если изучить подноготную Юрия Шапрана, "то обнаружится целый список улик, доказывающих, что наш герой - это "патриот с двойным дном".

"Да, на словах Шапран клянет Путина и Кремль, но элементарное изучение Государственного реестра вещественных прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество показывает, что Шапран Юрий Владимирович владеет … огромным домом в Крыму!" - раскрыл информацию журналист.

"Если кто будет на полуострове, заходите в гости к Юрию Владимировичу - по адресу город Алушта, поселок Утес, улица Гагариной дом 25/117-118. Дом у Шапрана метражом 421,2 квадратных метра, так что места всем хватит", - иронически написал автор.

Виктор Денейко также сообщает, что жена бизнесмена "Л.В. Шапран - владелица двух квартир в оккупированном Донецке! Это апартаменты по адресу г. Донецк, ул. Челюскинцев, 153а, кв.10 (142,7 кв.м.) и проспект Комсомольский, 18, кв.24 (160,7 кв.м.)".

"Сразу отметим, что ошибки здесь быть не может, потому что в Украине есть только одна женщина с такими ФИО", - уточнил Виктор Денейко.

Денейко пишет, что "это на публику Юрий Шапран проклинает Путина и пускает скупую мужскую слезу на вышиванку". Между тем, российская база "Контур" свидетельствует, что Шапран до последнего времени вел бизнес в России.

"Как показывает российская база "Контур", на территории РФ действовала его фирма "А-Мега Авто", зарегистрированная в Ростове-на-Дону. "А-Мега Авто", согласно уставным данным, занималась оптовой торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Т.е. Юрий Шапран для своих заводов в Константиновке и Староконстантинове закупал автомобильные аккумуляторы в России. А вот как бизнесмен транспортировал аккумуляторы, через ДНР или через официальную границу Украины и России, мы со временем тоже выясним", - уточняет журналист.

"Вот такой вот получается "патриот" Юрий Шапран. На словах кричим "Слава Украине!", а на деле травим украинцев своим заводом по переработке свинца из аккумуляторов, содержим огромный особняк в Крыму и ведем бизнес в России", - заключил журналист Виктор Денейко.