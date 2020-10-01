Венедиктова объяснила, почему живет на госдаче

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова переехала на государственную президентскую дачу в Пуще-Водице под Киевом временно и это связано с мерами безопасности. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook в четверг, 1 октября.



Ранее нардеп Гео Лерос проинформировал, что Венедиктова живет на президентской даче, в связи с чем, по его мнению, "конец эпохи жадности наступил".



В свою очередь генпрокурор отметила, что никаких законов не нарушала – ни юридических, ни морали и чести.



"Прошу поверить мне на слово, что переезд в этот дом – временная мера, и перебралась я туда совсем не потому, что я очень хотела улучшить свои жилищные условия. Так необходимо было сделать в тот конкретный момент времени, и связан этот момент был исключительно с соображениями безопасности", – объяснила Венедиктова.



Она заверила, что ни в какой заговор с сотрудниками ГУД (Государственного управления делами) не вступала.



"Размер арендной платы я не устанавливала, а получив предложение – просто с ним согласилась, прекрасно понимая, что мое пребывание в этом доме займет лишь несколько месяцев, не больше. Никаких других предложений я не искала, никому этим заниматься не поручала, другие варианты не рассматривала. Я никогда раньше в своей жизни не жила в домах, принадлежащих государству", – заявила Венедиктова.

