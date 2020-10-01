Тихановская призывает ЕС как можно быстрей ввести санкции против белорусских официальных лиц

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призывает страны, пока не решающиеся ввести персональные санкции против белорусских официальных лиц, сделать это.



"Мы благодарим тех, кто уже принял санкции. И призываем тех, кто хочет сделать это, но пока не решается, перейти к действиям и помочь нам в нашей борьбе", - сказала она в эфире французской радиостанции РТЛ.



Тихановская отметила, что оппозиции очень помогли бы санкции ЕС против властей Беларуси. "Мы и так уже слишком долго этого ждем", - добавила она.



По ее мнению, подобные ограничительные меры необходимы для оказания большего давления на Минск.



Говоря о ситуации в Беларуси, она заверила, что акции протеста оппозиции будут продолжаться. "Демонстрации будут проводиться столько, сколько потребуется", - сказала Тихановская, отвечая на вопрос о том, не опасается ли она, что её сторонники выдохнутся и прекратят борьбу против властей.



В конце сентября Канада и Великобритания сообщили, что вводят персональные санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко и ряда высокопоставленных официальных лиц.



Вопрос о санкциях обсуждается и в ЕС, однако решение пока не принято.



В конце августа Латвия, Литва и Эстония обнародовали санкционный список, а на прошлой неделе страны Балтии расширили его.



В Беларуси уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, прошедших 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.



23 сентября в Минске состоялась инаугурация Лукашенко. Она заранее не анонсировалась и стала неожиданностью для белорусских журналистов и наблюдателей.



Вскоре после этой церемонии ряд стран заявили о непризнании Лукашенко законным президентом Беларуси.

