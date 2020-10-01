Болгария снова требует от украинцев делать тесты на COVID-19

Украинцы при въезде в Болгарию с 1 октября до 30 ноября должны предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанном не ранее чем за 72 часа до пересечения границы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Посольства Украины в Болгарии.



Сообщается, что 30 сентября 2020 года обновлено решение Минздрава Республики Болгария о временном запрете въезда на территорию страны № РД-01-547.



"Согласно этому решению с 1 октября по 30 ноября этого года гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии при наличии справки, которая показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы", - говорится в сообщении.



Также в указанном документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные, дата проведения тестирования), а также прописан латиницей метод (PCR) и отрицательный результат (Negativ).

