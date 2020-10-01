Случай на путях

Само собой разумеется, что приоритетной миссией всех органов власти Украины является расследование обстоятельств таинственной смерти сотрудницы посольства США в Киеве, а не какие-то там лесные пожары в Луганской области. Да, там погибло девять украинских граждан, однако, как справедливо заявил президент Зеленский, «надо выяснить все обстоятельства возникновения пожаров». Выяснили. Виноваты сепаратисты из ДНР, которые обстреляли территорию области трассирующими боеприпасами.



Следовательно, они сами виноваты в том, что случилось. Вопросов больше нет. Другое дело – смерть американской гражданки Санвер Никаело. На расследование этого сверхважного дела брошены лучшие силы нации. Трагедия произошла в Шевченковском районе столицы на железнодорожных путях. Санвер имела обыкновение бегать по шпалам с целью укрепления общего физического тонуса. Ничто не предвещало беды. Ни подозрительный мужчина двухметрового роста с коротко стрижеными висками, одетый в футболку, шорты и темно-синие кроссовки, ни подъезжавший поезд.



Высокопоставленная сотрудница американской дипломатической миссии, имевшая доступ к сверхсекретным документам (даже Виталику Шабунину их не показывали), спокойно бежала, слушая песню «Волчица» в исполнении несравненного Винника. Потом то ли поезд резко повернул, то ли двухметровый мужик нанес подлый удар. Короче, с дыркой в черепе глубиной в четыре сантиметра Никаело отвезли в ближайшее отделение «Скорой помощи».



Благодаря реформам американской гражданки Ульяны Супрун были предприняты все необходимые в таких случаях меры. Спасти подданную нашего стратегического партнера не удалось. Как по мне, так дело абсолютно ясное: налицо диверсия агента Кремля, который давно, возможно, многие годы, отслеживал маршруты перемещения сотрудницы дипмиссии и, не исключено, вступил в преступный сговор с машинистом поезда. Его как раз все ищут после вчерашнего.



На кону стоит трансатлантическое партнерство Украины и США. Да еще в такой важный период времени, как выборы нового лидера мировой сверхдержавы. Буквально накануне агрессии в Шевченковском районе прошли дебаты Байдена и Трампа. Кандидаты в президенты подтвердили верность двухпартийному консенсусу в отношении поддержки Украины, послав друг друга на хер

Судя по темно-синим кроссовкам китайского производства (а какие они еще могут быть), ФСБ учла свои предыдущие промахи. Экс-депутата Госдумы РФ, либерала и друга Украины Вороненкова киллер НКВД убил именно в красных кроссовках. Со временем эта обувь стала «визитной карточкой» кремлевской агентуры, прошедшей спецподготовку в подмосковном подземном центре ФСБ. Эти ценные данные первым раскопал Антон Геращенко, который тоже активно подключился к расследованию убийства. Это, естественно, вселяет определенный оптимизм.Найти потенциального убийцу по шортам и двухметровому росту практически невозможно. Его кураторы из агрессивной спецслужбы сделали все возможное, чтобы он не выделялся из толпы бомжей, которые обычно тусуются возле железнодорожных путей. Короткие шорты акцентируют внимание на ноги и кроссовки. А они какого цвета? Темно-синего. Когнитивный диссонанс, внимание отвлечено. Никто и не вспомнит о подобном случае.Думаю, следует проявить настойчивость и особую тщательность в расследовании. Ведь на кону стоит трансатлантическое партнерство Украины и США. Да еще в такой важный период времени, как выборы нового лидера мировой сверхдержавы. Буквально накануне агрессии в Шевченковском районе прошли дебаты Байдена и Трампа. Кандидаты в президенты подтвердили верность двухпартийному консенсусу в отношении поддержки Украины, послав друг друга на хер.Возможно, Кремлю не нравится тесное сближение наших демократий. Там напуганы растущей военной мощью нашей нации, что нашло свое выражение в показательном полете над Днепром американских конвертопланов. Думаю, случившееся отнюдь не случайно. Сотрудников посольства США хотят запугать. Продемонстрировать длинные руки Кремля, который в лице двухметрового наймита дотягивается даже до сотрудников диппредставительств.Супруга Порошенко Марина как бы предчувствовала трагедию. Накануне она опубликовала в своей агитационной макулатуре поразительно символический снимок. Значит, стоит она такая в белом платье (белый цвет у китайцев символизирует траур), а в районе почек у нее железнодорожный мост через Днепр просвечивает. Прямой намек на грядущие события. Необходимо срочно конфисковать все материалы, связанные с этим пророческим снимком, и провести всестороннюю экспертизу.«Кровавая гебня» поняла, что ее попалили с ядами и перешла к варианту с мужиками в кроссовках. Не удивлюсь, если агент искусственно изменил свой рост. В лабораториях ФСБ есть соответствующие технологии. По виду он как Киркоров, а фактически тот же ГалкинВозможно, даже анализы взять у дизайнера, который работал в фотошопе. На предмет наличия боевых отравляющих веществ. Особое внимание уделить «Новичку».«Кровавая гебня» поняла, что ее попалили с ядами и перешла к варианту с мужиками в кроссовках. Не удивлюсь, если агент искусственно изменил свой рост. В лабораториях ФСБ есть соответствующие технологии. По виду он как Киркоров, а фактически тот же Галкин.К сожалению, Офис президента до сих пор не выразил своего глубочайшего соболезнования по поводу трагедии в американском посольстве. Скажу больше: ожидал, что наша многочисленная «соросня» метнется на ж/д-пути с мишками, открытками и дешевыми лампадками из «Сильпо». Вы не поверите: никто не пришел! Гниды бессердечные! Заныкались по норам. Ждут, чем все закончится.Да и поведение нашего гаранта мне лично кажется глубоко подозрительным. Мало того, что соболезнования не выразил, так еще и дал интервью китайскому агентству «Синьхуа». Изъявил готовность к расширению торгового оборота между Китаем и США, бесстыдно заманивал китайских инвесторов, обещая им Мендель в качестве инвестняни. Очень подлый удар по нашим американским друзьям. Ему же ясно дали понять: китайцы плохие, надо с ними завязывать. Мало ему было скандала с продажей Пекину «Мотор Сичи»? В руки врагов Вашингтона могла попасть ценная документация по сверхсовременным советским военным технологиям. Специальная делегация из США в Запорожье приезжала, вставляла всем участникам незаконной сделки по самое не балуй. И что в итоге? Сын бывшего директора «Мотор Сичи» купил за десять миллионов евро остров в Италии, а китайцы наняли олигарха второго дивизиона Ярославского для лоббирования своих интересов в Украине. Долоббировались… Тут Кремль под поезд бросает посольского работника сверхдержавы, а они там в Офисе президента шашни с Китаем разводят.Тем не менее я уверен: безумный случай будет расследован, агент Кремля установлен, а на сотрудничество с Китаем введут суровое эмбарго. Или что в подобных случаях вводят?