Дания разрешила достроить Северный потк-2

Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию “Северного потока-2” на шельфе страны при соблюдении ряда условий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию газопроводов, говорится в сообщении регулятора, отмечает УНН.



В частности, ввод в эксплуатацию газопровода может быть осуществлен только в том случае, если хотя бы одна из линий трубопровода была испытана, верифицирована и выполнены все соответствующие условия, прописанные в разрешении на строительство и эксплуатацию.



Заявка на получение соответствующего разрешения была подана Nord Stream 2 AG 18 ноября 2019 года.



Добавим, что 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода “Северный поток-2”, который проходит по континентальному шельфу Дании на юго-востоке от острова Борнхольм в Балтийском море.



Датское энергетическое агентство предоставило компании “Nord Stream 2 AG” разрешение на строительство участка газопровода “Северный поток-2” на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.



Справка: С 2017 года компания “Nord Stream 2 AG” направила три заявки в Датское энергетическое агентство по трем различным маршрутам. 3 апреля 2017 года Датское энергетическое агентство получило заявку на разрешение на строительство транзитных трубопроводов к юго-востоку от Борнхольма в территориальных водах Дании и на датском континентальном шельфе. Компания отозвала данное заявление в июне 2019 года.



10 августа 2018 года Датское энергетическое агентство получило заявку на маршрут к северо-западу от Борнхольма на континентальном шельфе. Поскольку этот маршрут вызвал ряд вопросов в отношении воздействия на окружающую среду и судоходство, в марте 2019 года ДЭА обратилось к компании “Nord Stream 2 AG” с просьбой провести исследование юго-восточного маршрута на континентальном шельфе.



15 апреля 2019 года компания “Nord Stream 2 AG” подала заявку на два альтернативных варианта маршрута на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма протяженностью 147 км и 164 км, соответственно.



По оценкам Датского энергетического агентства, юго-восточный маршрут на континентальном шельфе был предпочтительнее северо-западного. Это в основном связано с оценкой воздействия на судоходство и территории “Природа 2000”. Среди двух предложенных компанией вариантов юго-восточного маршрута Датское энергетическое агентство утвердило самый короткий маршрут, поскольку он обеспечивает наименьший риск и воздействие с точки зрения экологии и безопасности и поэтому является предпочтительным выбором.

