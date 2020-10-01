В Telegram добавили возможность комментировать посты

Разработчики Telegram добавили к мессенджеру функцию для комментирования публикаций на каналах, а также возможность анонимно администрировать группы



Об этом говорится в блоге компании.



"Безопасность и широкие возможности Telegram сделали его важным инструментом для тех, кто отстаивает свои права и борется за свободу. Сегодня мы представляем еще одну функцию, которая может им помочь. Включите "Оставаться анонимным" в списке прав администратора группы, и этот администратор будет скрыт из списка участников. Его сообщение в чате будет публиковаться от имени группы, подобно публикациям в каналах", - говорится в сообщении.



Разработчики отмечают, что для использования новой функции комментирования в Telegram стоит только обновить приложение до последней версии.



"После этого, если к каналу привязана группа для обсуждения, в каждой ее публикации будет новая кнопка для перехода к комментариям", - говорится в сообщении.



Отмечается, что ограничения, выставленные администраторами для чата, так же действуют для комментариев. Например, комментаторы могут добавлять голосовые сообщения, стикеры, GIF и прочее, а администраторы - ограничивать их.