Участие в местных выборах планируют принять 56% украинцев - опрос

Участие в местных выборах планируют принять 56% украинцев, 20% еще не определились. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные исследования, проведенного Социологической группой Рейтинг.



“56% респондентов отметили, что обязательно примут участие в местных выборах. Колеблются (50/50) — 20% респондентов, возможно примут участие — еще 8% респондентов. О маловероятности участия в выборах отметили 15% респондентов. В течение последних 4 волн показатели активности несколько стабилизировались”, — говорится в результатах исследования.



Также отмечается, что треть опрошенных надеются на позитивные сдвиги в их городах и селах в результате выборов 25 октября. Половина считают, что ничего не изменится, только 7% ожидают ухудшения.



Добавим, исследование проводилось с 25 по 28 сентября 2020 года среди населения 18+ на всей территории Украины, кроме временного оккупированного Крыма и некоторых территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 5 тыс. респондентов. Репрезентативная погрешность — не более 1,4%.

