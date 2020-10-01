Кавказ может стать новой Сирией - президент Армении
Ситуация в Нагорном Карабахе станет новой огромной проблемой. Кавказ может превратиться в новую Сирию, если международное сообщество не вмешается.
Об этом заявил телеканалу CNBC президент Армении Армен Саркисян.
Ситуация в Карабахе осложнилась 27 сентября, когда стороны начали боевые действия.
"Представляете, если Кавказ станет еще одной Сирией? Международное сообщество должно осознать, что если не вмешаться (в конфликт в районе Нагорного Карабаха) сейчас, Кавказ превратится в новую огромную проблему", - он заявил.
Источник: РБК-Украина
16:13