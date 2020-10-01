В Италии могут продлить режим ЧС до конца января 2021 года

Правительство Италии рассматривает возможность продлить режим ЧС из-за коронавируса до конца января 2021 года, сообщает газета "Либеро куотидиано" со ссылкой на премьер-министра страны Джузеппе Конте.



"Мы предложим парламенту продлить режим ЧС, возможно, до конца января 2021 года", - сказал Конте в четверг.



Режим ЧС в Италии действует до 15 октября. Он позволяет итальянскому правительству быстрее принимать решения и дает региональным властям право вводить ограничения на местном уровне.



Италия стала первой страной в Европе, которая тяжело пострадала от коронавируса. В среду власти зафиксировали 1851 новый случай заражения - примерно на 200 больше, чем днем ранее. За время пандемии выявили более 314 тыс. заражений, более 35 тыс. человек скончались с COVID-19.

