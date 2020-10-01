После громкого скандала Венедиктова трудоустроила лоббиста интересов «конвертаторов» и «схемщиков» Александра Ватутина в ГБР

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова после общественного резонанса, внимания журналистов, общественных антикоррупционных организаций и руководства страны, оперативно устроила своего протеже Александра Ватутина на новую должность.

Как сообщают источники в ГПУ, Александр Ватутин, который ранее не прошел аттестацию и которого СМИ связывают с известными контрабандистами, «обнальщиками» и «схемщиками», был несколько дней назад назначен на должность заместителя начальника Департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса Генпрокурора. Однако, после громкого скандала, информация о котором быстро дошла до Офиса Президента и самого Президента Владимира Зеленского, Ирина Венедиктова в течение дня уволила Александра Ватутина и трудоустроила его в Государственное бюро расследований (ГБР), которым ранее руководила. Теперь Александр Ватутин работает начальником третьего отдела организации процессуального руководства управления организации процессуального руководства досудебным расследованием, которое осуществляется следователями территориальных подразделений ГБР, Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием органов ГБР, наблюдения за его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах Офиса Генерального прокурора.

Как сообщил вчера Телеграмм-канал «ЗеРада», на имя Президента Украины Владимира Зеленского был отправлен запрос от общественной организации и журналистов, которые противодействуют коррупции, с требованием расследовать факты относительно деятельности Александра Ватутина, его роскошной жизни и то, почему он был назначен на высокие должности.

«В данный момент Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак эскалировал ситуацию Президенту и в ближайшие дни Президент выступит с жесткой критикой кадровой политики Офиса Генпрокурора и потребует привлечь к уголовной ответственности Александра Ватутина», - говорится в сообщении.

Как сообщил источник в Национальном антикоррупционном бюро Украины, детективы бюро при участии прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) уже начали расследование касательно деятельности и связей Александра Ватутина.

В последние несколько месяц детективы бюро фиксировали «интересные» встречи и разговоры Александра Ватутина с людьми из криминального мира, вероятно, занимающиеся конвертационным схемам.

Также информация о деятельности подчиненного Венедиктовой будет обнародована в ближайшее время журналистами-расследователями. Общественные антикоррупционные организации будут добиваться увольнения Александра Ватутина из ГБР.

Как сообщали СМИ, стало известно, что заместителем начальника Департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса Генпрокурора на прошлой неделе был назначен Александр Ватутин, который несколько последних месяцев был в статусе советника Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.