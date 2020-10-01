В пятницу в большинстве областей небольшие дожди

В ближайшие сутки в Украине ожидается умеренно-теплая погода, в большинстве областей - с дождями, но в основном небольшими. В выходные погода улучшится: на большей части страны будет преимущественно без осадков, станет больше солнца и дневная температура немного повысится, сообщает в четверг Укргидрометцентр.



В пятницу, 2 октября, временами небольшие дожди, кое-где грозы, в западных областях умеренные, в Карпатах ночью значительные дожди; только в восточных, северо-восточных областях без осадков.



Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, ночью в восточных, северо-восточных областях порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 8-13°, днем 14-19°, на юге до 22°; в Карпатах ночью и днем 5-10° тепла.



В Киеве - временами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 15-17°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 2 октября самая высокая температура днем была 26,2° в 1890г., самая низкая ночью -2,5° в 1902г.



В субботу, 3 октября, в Украине без осадков, лишь на северо-востоке страны небольшой дождь.



Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.



Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 16°; днем 17-23°.



В Киеве - временами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 19-21°.



В 9.00 1 октября температура воды в Чёрном и Азовском морях была 18-20°, в Днепре в пределах Киева 17°.

