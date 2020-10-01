Навальный решил подать в суд на Пескова

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о намерении подать в суд на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за его слова о сотрудничестве политика с ЦРУ.



"Здесь прямое утверждение от госчиновника. Поэтому, во-первых, я подаю в суд на Пескова. А во-вторых, требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на "работу со специалистами ЦРУ". Прямо по телевизору покажите, в прайм-тайм. Разрешаю", - написал Навальный в четверг в своем блоге.



Ранее в тот же день Песков заявил, что с Навальным работают специалисты ЦРУ. В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что Навальный работает с иностранными спецслужбами. "Наверное, не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним. Так будет корректнее", - ответил пресс-секретарь президента.



"Действительно, есть такая информация. Я даже могу сказать конкретно - с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления США в эти дни", - заявил Песков, отметив, что "это уже не первый раз, когда ему (Навальному) дают разные инструкции".



"Действительно, есть информация, что эти инструкторы с ним трудятся в эти дни, просачивалась даже какая-то информация в Интернет. Она и в Германии просачивалась, и у нас она была", - сказал пресс-секретарь президента.



"Инструкторы работают, инструкции, которые пациент получает, очевидны. Такие линии поведения мы видели не раз. Здесь нечего скрывать", - добавил Песков.

