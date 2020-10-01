Ученые разработали эффективную вакцину от COVID-19 для пожилых

Ученые из США разработали вакцину от коронавируса, которая по предварительным данным, может эффективно защитить от заражения людей пожилого возраста. Об этом в среду, 30 сентября, сообщает Nature, указывая на исследования Эвана Андерсона из Медицинской школы Университета Эмори в Атланте.



Отмечается, что вакцина биотехнологической фирмы Moderna разработанная совместно с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США накходится на финальных стадиях испытания. Ее также опробовали на людях старшего возраста. Оказалось, что инъекция препарата провоцирует появление в теле пациентов из группы риска высокого уровня антител против COVID-19.



В исследовании приняли участие 40 человек старше 56 лет. Им сделали уколы вакцины, которая содержит фрагменты РНК с кодом измененной версии белков коронавируса SARS-CoV-2. Именно этот вирус провоцирует болезнь под названием COVID-19.



Исследование показало, что у пациентов появились несколько типов антител, то есть иммунных молекул, назначение которых - бороться с вредными инфекциями. В частности, в теле участников были обнаружены нейтрализующие антитела, которые могут заблокировать возбудителя болезни.



После второго укола вакцины у участников исследования появлялся такой же уровень антител, как и у людей из контрольной группы, которые заразились и выздоровели от COVID-19 естественным путем. Побочные эффекты наблюдались, но были мягкими или умеренными.

