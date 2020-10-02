Пекари анонсировали подорожание хлеба уже в ближайшее время

Только за последнюю неделю сентября взлетели цены на сахар и пшеницу, а с начала года на 50% подорожало подсолнечное масло. Это приведет к подорожанию базовых продуктов хлебной группы. Подстегивает ситуацию и девальвация гривны почти на 20%. Такое мнение высказал вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Юрий Дученко, передает "Интерфакс-Украина".

"С начала года стоимость пшеницы выросла на 40%, только за сентябрь - на 25%, что неминуемо приводит к росту цен на муку, которая составляет до 50% от себестоимости хлеба. Кроме того, только за последнюю неделю на 30% выросли цены на сахар, с начала года на 50% подорожало подсолнечное масло", - объясняет Дученко.



По словам вице-президента ВАП что на 20% подорожали упаковка, энергоносители, логистические услуги.



"Из-за девальвации гривни выросла стоимость импортных комплектующих для хлебопекарного оборудования. Беспрецедентные карантинные меры безопасности, связанные с пандемией COVID-19, также привели к дополнительным расходам. Это не только дезинфекция или санитарный контроль, это и упаковка для всей продукции и переоборудование линий для ее использования. При этом поставщики не соглашаются на отсрочки платежей и работают преимущественно по предоплате, а для производителей хлеба розничные сети выставляют 30-дневную отсрочку оплаты", - отметил Дученко.



Он добавил, что в сложившийся ситуации нужно уже в ближайшее время готовиться к повышению цен на хлеб.



"К сожалению, сдерживать их более не представляется возможным. Пекарский бизнес не способен повлиять на формирование цен на пшеницу, логистику, энергоносители, которые напрямую влияют на себестоимость хлеба", - подчеркнул вице-президент ВАП.



Он также добавил, что подорожание, вероятно, ожидает и хлебобулочные изделия, а также кондитерскую группу.



"Мы видим беспрецедентное повышение цен на сахар, которое не имеет никакого экономического обоснования. Мы уже обратились в Антимонопольный комитет с требованием расследовать возможный монопольный сговор на этом рынке. Ведь из-за необоснованно высоких цен, а также из-за заградительных пошлин на импорт отдельных видов сахара из-за рубежа, компании отрасли теряют зарубежные контракты и не могут выступать источником притока валютных средств в страну", - сказал Дученко.

