ЕС расширил список санкций по Крыму

Евросоюз внес двух физических лиц и четыре организации в список индивидуальных санкций, которые Брюссель увязывает с вопросом Крыма.



Под действия ограничений попал Александр Ганов — генеральный директор компании "Гранд Сервис Экспресс", которая занимается железнодорожными перевозками на полуостров. Кроме того, санкции теперь распространяются и на Леонида Рыженькина: весной 2020 года президент Владимир Путин наградил его орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за строительство Крымского моста.

В санкционный список также вошли АО "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск", ФГУП "Крымская железная дорога" и Крымская первая страховая компания.



Как говорится в опубликованном ЕС документе, эти лица и организации "подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость" Киева.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции против России на фоне гражданского конфликта на Украине. Впоследствии организация несколько раз продлевала их. Согласно решению от 10 сентября, экономические ограничения будут действовать еще полгода — до 15 марта 2021 года. Рестрикции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в странах Евросоюза. Теперь они применяются к 177 лицам и 48 организациям.

