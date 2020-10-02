В Белоруссии предложили считать столицей Украины село Борщи

У Александра Лукашенко предложили считать столицей Украины поселок Борщи на севере Одесской области. Такое предложение внес телеграм-канал "Пул Первого", который ведет пресс-служба президента Белоруссии.



"Пул Первого предлагает считать официальной столицей Украины поселок Борщи ... Это прекрасная формулировка для медиа, для заголовков, для постов в Facebook", - говорится в посте.



Таким образом пресс-служба Бацьки перефразировала комментарий главы МИД Дмитрия Кулебы по поводу того, что после истечения президентского срока Лукашенко о нем в украинских СМИ нужно упоминать без указания должности.



Предложенное в качестве столицы Украины село Борщи относится к Котовскому (Подольскому) району Одесской области. Согласно переписи 2001 года, его население составляло 1724 человека. Площадь села - полтора км².

