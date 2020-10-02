Лицемерие вокруг несовершеннолетних

Жером Ривьер, глава французской делегации во фракции «Идентичность и демократия» Европарламента, считает, что принятие европейского пакта об иммиграции представляет собой провал европейской миграционной политики. Сначала его представили как Али Х., одинокого несовершеннолетнего из Пакистана. Но его зовут Захир Хасан Махмуд, и ему 25 лет, а не 18. Он говорит, что приехал из деревни Котхли в округе Манди пакистанской провинции Пенджаб.

Аршад Махмуд, который называет себя его отцом, заявил, что «очень счастлив» и «горд» поступками сына, поскольку тот «защитил честь пророка». Чего только не сделаешь ради одобрения отца — как земного, так и небесного…



Лицемерие прессы



Несмотря на все стенания прессы, которая в день теракта категорически отказывалась связывать его поступок с исламизмом, здравый смысл указывал на очевидное. Кроме того, у нас ни в коем случае нельзя указывать на связь с иммиграцией, чтобы не показать, что та способствует появлению джихадистов на нашей земле. Именно в этом ключе говорили со мной в день теракта журналисты при поддержке депутата Орельена Таше (Aurélien Taché), которого больше возмущало не само происшествие, а то, что им может воспользоваться в политических целях «Национальное объединение». У каждого свои приоритеты и собственное понимание нейтралитета СМИ…



Если даже не упоминать рассуждения о том, какая счастливая находка для Франции эти мигранты и их трудовые навыки, стоит отметить, что все произошло через два дня после того, как Европейская комиссия представила пакт об убежище и иммиграции. Какое жестокое совпадение.



Этот пакт является по факту констатацией провала, которую представляют как ужесточение курса. Речь идет о провале катастрофической политики с появлением на европейской земле более 5 миллионов мигрантов с 2014 года. Это провал всей системы предоставления убежища: на две трети заявок отвечают отказом, но за границу выдворяют всего треть. Во Франции этот показатель не достигает и 10%.



«Одинокие несовершеннолетние» — полная ложь



Для этого Еврокомиссия намеревается ужесточить пограничный контроль (похвальная идея, но на ее реализацию предусмотрены просто смешные средства) и официально регистрировать больше мигрантов с помощью новых легальных путей иммиграции. Тем самым она пытается еще больше ограничить суверенитет наших стран, вводя систему обязательного распределения во имя солидарности государств-членов. Здесь под прицелом оказались в первую очередь Венгрия и Польша, которые не собираются принимать мигрантов, как от них и требуют народы.



Стоит отметить и лицемерие с «одинокими несовершеннолетними». Оба утверждения ложны: эти люди — совершеннолетние и не одинокие. Жан-Марк Терио (Jean-Marc Thériaud) писал в «Фигаро» 29 сентября, что в департаменте Валь-де-Марн мошенничество с возрастом наблюдается в 80% случаев! Каждый год во Францию пребывают 50 тысяч одиноких несовершеннолетних, на которых соцслужбы выделяют 50 000 евро в год, то есть в общей сложности 2 миллиарда (через департаменты). Прибыльный бизнес для контрабандистов, которые берут еще большие деньги за перевоз таких липовых подростков. И здесь мы говорим об одной только Франции.



Среди прочих трогательных постановлений в тексте указано следующее: «Дети без сопровождения взрослых, а также дети моложе 12 лет и их родственники должны получить исключение из пограничных процедур. (…) Система должна быть разработана так, чтобы учитывать особые потребности детей на каждом этапе, предлагая эффективные альтернативы задержанию и способствуя быстрому воссоединению семьи».



Мы знаем, каких масштабов достигло мошенничество, но никаких мер борьбы с ним не предусмотрено. Сколько еще 30-летних «подростков», которые только плодят преступность, Европа будет силой пропихивать на нашу территорию?



Во имя «сошедших с ума старых христианских добродетелей» Честертона и превратившейся в гуманитаризм человечности Европа сегодня сама устраивает вторжение на свою землю. История вынесет неутешительный вердикт нашей безумной эпохе.



Источник: Valeurs Actuelles



