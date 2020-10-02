Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон в азербаджано-армянском конфликте – Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков раскритиковал высказывания о готовности Украины предоставить военную помощь Азербайджану в военном конфликте в Нагорном Карабахе.



"Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь - таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов надо бы поискать всей страной", - написал Аваков в своем микроблоге в соцсети Twitter в пятницу.



Скорее всего, речь идет о высказываниях народного депутата фракции "Слуга народа" Людмилы Марченко, которая в эфире телеканала "Украина 24" в четверг заявила о готовности предоставления Украиной военной помощи Азербайджану в случае, если возникнет такая необходимость.



"Насколько я знаю, мы уже оказываем помощь и в правовом поле, и в ресурсном поле, речь идет и о гуманитарной помощи. Сегодня рассматривается вопрос составления списка, что именно нужно. Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация", - сказала Марченко.



Она подтвердила, что Украина готова оказать в том числе военную помощь. "Я уверена, что если вопрос встанет так остро, то Украина не пройдет мимо", - подчеркнула Марченко.



Согласно информации на сайте украинского парламента, Марченко является главой подкомитета по вопросам законодательства о статусе народного депутата Украины комитета Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады. Она также является заместителем сопредседателя группы по межпарламентским связям с Азербайджаном.



На момент избрания в украинский парламент Марченко была ведущим специалистом департамента обучения и развития персонала ООО "Эпицентр К", членом политической партии "Слуга народа".