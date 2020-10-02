"Хонда" уйдет из "Формулы-1" после сезона-2021

Компания "Хонда" объявила, что покидает чемпионата мира по кольцевым автогонкам "Формула-1" по окончании следующего сезона.



Как сообщает официальный сайт "Формулы-1", об этом японский производитель объявил на пресс-конференции в пятницу, 2 октября, передает Укринформ.



Таким образом, "Хонда" перестанет поставлять моторы командам "Ред Булл" и "Альфа Таури", которые уже подтвердили информацию о будущем прекращении сотрудничества с "Хондой".



В "Хонде" отметили, что это решение обусловлено скорее необходимостью перераспределить инженерные ресурсы в соответствии с долгосрочной политикой компании, нежели финансовыми проблемами, возникшими в связи с пандемией.

