Большинство украинцев не доверяет статистике о количестве заболевших COVID-19 - опрос

Большинство жителей Украины не доверяет официальным данным о количестве заразившихся коронавирусом.



Об это заявили 57% опрошенных, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Research & Branding Group в сентябре.



"В сентябре 2020 года большинство украинцев (57%) в целом не доверяли официальной статистике о количестве зараженных COVID-19: 34% потому что, по их мнению, эти данные преувеличивают число больных, а 23% - потому что умаляют", - сообщается в отчете по итогам опроса, обнародованном в пятницу.



Ещё 28% опрошенных заявили, что доверяют официальной статистике, 14% не определились с ответом.



При этом 68% украинцев признают опасность коронавируса: 32% считают, что под угрозой все, 36% - что только определенные категории населения. В то же время 11% считают опасность коронавируса скорее преувеличенной, 5% - очень преувеличенной. Не определились с ответом 16% респондентов.



Способность украинской системы здравоохранения справиться с нагрузкой спустя полгода после начала эпидемии COVID-19 в стране негативно оценивают 33% опрошенных: 25% заявили, что медицинская система скорее не справляется с нагрузкой, 8% - что не справляется совсем. Противоположного мнения придерживаются 28% опрошенных: 24% респондентов заявили, что "скорее справляется", 4% - что справляется полностью. 39% опрошенных не определились с оценкой.



При этом большая часть респондентов, 42%, в целом доверяют врачам, которые занимаются лечением больных COVID-19: 11% заявили, что полностью доверяют медикам, 31% - что скорее доверяют. 15% сообщили, что скорее не доверяют, 5% - что совсем не доверяют врачам. Вместе с тем, значительная часть опрошенных медикам, которые лечат больных коронавирусной инфекцией, как доверяет, так и нет - этот вариант назвали 38% респондентов.



Ответственность за рост количества зараженных большая часть опрошенных возлагает в равной степени как на власть, так и на население - 42%. Ещё 28% считают, что вина в распространении болезни лежит на населении, игнорирующем меры безопасности. Исключительно самоустранение власти от противодействия эпидемии винят 16% опрошенных.



Опрос проводился в период с 5 по 15 сентября 2020 года методом личного интервью взрослого населения старше 18 лет в 24-х областях Украины и г. Киев, за исключением АР Крым, г. Севастополь и неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей. Респонденты отбирались по квотной выборке, представляющей взрослое население страны по месту проживания (область), полу и возрасту. Всего был опрошен 1801 респондент. Погрешность выборки - 2,4%.

