Определились все соперники группового этапа Лиги Европы - 2020/21

Определились все соперники группового этапа Лиги Европы - 2020/21

Сегодня, 2 октября, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка Лиги Европы группового этапа сезона-2020/21.

В ходе церемонии определились составы всех групп:

Группа A:

Рома (Италия)
Янг Бойз (Швейцария)
ЧФР Клуж (Румыния)
ЦСКА София (Болгария)

Группа B:

Арсенал (Англия)
Рапид (Австрия)
Мольде (Норвегия)
Дандолк (Ирландия)

Группа C:

Байер (Германия)
Славия Прага (Чехия)
Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)
Ницца (Франция)

Группа D:

Бенфика (Португалия)
Стандард (Бельгия)
Рейнджерс (Шотландия)
Лех Познань (Польша)

Группа E:

ПСВ (Нидерланды)
ПАОК (Греция)
Гранада (Испания)
Омония (Кипр)

Группа F:

Наполи (Италия)
Реал Сосьедад (Испания)
АЗ Алкмар (Нидерланды)
Риека (Хорватия)

Группа G:

Брага (Португалия)
Лестер (Англия)
АЕК (Греция)
Заря Луганск (Украина)

Группа H:

Селтик (Шотландия)
Спарта Прага (Чехия)
Милан (Италия)
Лилль (Франция)

Группа I:

Вильярреал (Испания)
Карабах (Азербайджан)
Маккаби Тель-Авив (Израиль)
Сивасспор (Турция)

Группа J:

Тоттенхэм (Англия)
Лудогорец (Болгария)
ЛАСК (Австрия)
Антверпен (Бельгия)

Группа K:

ЦСКА (Москва)
Динамо Загреб (Хорватия)
Фейеноорд (Нидерланды)
Вольфсберг (Австрия)

Группа L:

Гент (Бельгия)
Црвена Звезда (Сербия)
Хоффенхайм (Германия)
Слован Либерец (Чехия)

Матчи пройдут в шесть туров:

Тур 1: 22 октября
Тур 2: 29 октября
Тур 3: 5 ноября
Тур 4: 26 ноября
Тур 5: 3 декабря
Тур 6: 10 декабря