Определились все соперники группового этапа Лиги Европы - 2020/21
Сегодня, 2 октября, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка Лиги Европы группового этапа сезона-2020/21.
В ходе церемонии определились составы всех групп:
Группа A:
Рома (Италия)
Янг Бойз (Швейцария)
ЧФР Клуж (Румыния)
ЦСКА София (Болгария)
Группа B:
Арсенал (Англия)
Рапид (Австрия)
Мольде (Норвегия)
Дандолк (Ирландия)
Группа C:
Байер (Германия)
Славия Прага (Чехия)
Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)
Ницца (Франция)
Группа D:
Бенфика (Португалия)
Стандард (Бельгия)
Рейнджерс (Шотландия)
Лех Познань (Польша)
Группа E:
ПСВ (Нидерланды)
ПАОК (Греция)
Гранада (Испания)
Омония (Кипр)
Группа F:
Наполи (Италия)
Реал Сосьедад (Испания)
АЗ Алкмар (Нидерланды)
Риека (Хорватия)
Группа G:
Брага (Португалия)
Лестер (Англия)
АЕК (Греция)
Заря Луганск (Украина)
Группа H:
Селтик (Шотландия)
Спарта Прага (Чехия)
Милан (Италия)
Лилль (Франция)
Группа I:
Вильярреал (Испания)
Карабах (Азербайджан)
Маккаби Тель-Авив (Израиль)
Сивасспор (Турция)
Группа J:
Тоттенхэм (Англия)
Лудогорец (Болгария)
ЛАСК (Австрия)
Антверпен (Бельгия)
Группа K:
ЦСКА (Москва)
Динамо Загреб (Хорватия)
Фейеноорд (Нидерланды)
Вольфсберг (Австрия)
Группа L:
Гент (Бельгия)
Црвена Звезда (Сербия)
Хоффенхайм (Германия)
Слован Либерец (Чехия)
Матчи пройдут в шесть туров:
Тур 1: 22 октября
Тур 2: 29 октября
Тур 3: 5 ноября
Тур 4: 26 ноября
Тур 5: 3 декабря
Тур 6: 10 декабря