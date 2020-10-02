Турпоток в Испанию за восемь месяцев упал на 73%

Иностранный турпоток в Испанию с января по август упал на 73% по сравнению с прошлым годом и составил 15,7 млн человек, следует из данных Национального института статистики (INE) страны.



Согласно статистике, Испанию за восемь месяцев посетили 15,7 млн иностранных туристов - это на 73% меньше, чем в аналогичный период годом ранее. В августе приехали 2,4 млн гостей - почти на 76% меньше, чем в этот же месяц в 2019 году.



Больше всего туристов в августе прибыло из Франции - 863,7 тысяч (-57,2%). Следом идут Германия - 298,2 тыс. (-73,6%) и Великобритания - 256,5 тыс. (-88,2%).



Эти же страны стали лидерами по турпотоку за восемь месяцев: из Франции приехали почти 2,9 млн гостей, из Великобритании - 2,7 млн, Германии - 2 млн.



С января по август иностранные туристы чаще всего посещали Каталонию и Канарские острова (около 3,2 млн гостей в каждом из регионов), а также Андалусию (2,3 млн). В августе популярностью у путешественников также пользовались Балеарские острова и Валенсия.



Испания открыла границы для граждан ЕС и Великобритании 21 июня, а затем разрешила въезд гражданам некоторых стран за пределами Евросоюза с благоприятной эпидемиологической обстановкой.

