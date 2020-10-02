Почти 18 тыс. автомобилей-нарушителей эвакуировали за 3 месяца в Киеве

За последние три месяца года в столице на штраф площадки эвакуировали 17872 автомобиляи-нарушителя. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.



"В течение последних трех месяцев в Киеве эвакуировали 17872 автомобиля-нарушителя. В городской бюджет в течение III квартала 2020 года поступило более 5 млн грн. В частности, за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств, зафиксированных в режиме фотосъемки (видеозаписи)", - информируют в КГГА со ссылкой на данные Департамента транспортной инфраструктуры.



Сообщается, что чаще всего водители-нарушители парковались на пешеходных переходах, выездах с прилегающих территорий, на полосах общественного транспорта и велополосах.



По информации прессслужбы, в Киеве сейчас работает три штрафплощадки, куда эвакуируют автомобили нарушителей: ул. Туполева, 19, ул. Гната Хоткевича, 20-Б и ул. Набережно-Луговая, 4. Забрать автомобиль при условии оплаты штрафа можно каждый день с 09:00 до 22:00.

