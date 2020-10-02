Кадыров вызвался быть отравителем Навального

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил оппозиционеру Алексею Навальному считать его заказчиком отравления. Так Кадыров прокомментировал заявление Навального о том, что за отравлением стоит президент России Владимир Путин.



"Навальный назвал Путина заказчиком своего отравления. Субъективное мнение оппозиционер выразил без каких-либо доказательств, опираясь на скучные и скупые до фактов доводы. Кстати, а почему для пущей убедительности и правдоподобия ты не назвал исполнителем или заказчиком меня, Кадырова? Это выглядело бы хотя бы не так нелепо, как озвученная тобой версия. А в моей копилке абсурдов появилось бы очередное уникальное обвинение. Подумай об этом, дарю идею", - написал Кадыров в телеграм.



По его словам, именно "благодаря Путину в стране действует толерантное отношение к оппозиции" и что президент сдерживает желающих ответить на ложь оппозиционеров.



"Будь на его месте эксцентричный глава государства, всю радикальную оппозиционную нечисть давно бы вышвырнули из страны куда подальше по надуманным предлогам", - отметил он.



Кадыров призвал политика "признать, что если бы тебя хотели убить в России, то ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения твоей жизни, а немецкому борту не разрешили бы сесть в аэропорту Омска", и отметил, что в версии госзаказа на убийство нет логики.



Также он призвал Навального измениться и начать любить родину.

