Белоруссия отзывает послов из Польши и Литвы

Послы Белоруссии в Польше и Литве отзываются в Минск на консультации с 5 октября, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-секретаря белорусского министерства иностранных дел Анатолия Глаза.



Кроме того, белорусская предлагает Польше и Литве сократить свое дипломатическое присутствие в республике, указано в сообщении.



Ранее Европейский союз ввел санкции против 40 чиновников из Белоруссии, которые, по мнению Брюсселя, ответственны за фальсификацию выборов и нарушение прав человека.



9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

