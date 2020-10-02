Аваков просит еще почти 2 млрд из COVID-фонда на доплаты полиции

В сентябре министр внутренних дел Арсен Аваков в письме премьер-министру Денису Шмыгалю попросил дополнительные 1,979 млрд гривен на доплаты полицейским из Фонда борьбы с COVID-19. Об этом со ссылкой на письмо сообщает экспертная организация StateWatch, пишет Экономическая правда в пятницу, 2 октября.



Постановлением Кабмина на доплаты полиции ранее было выделено 2,249 миллиарда гривен, но по состоянию на конец августа потрачено 99,4% выделенных средств, а именно 2,237 млрд грн.



По расчетам МВД, на доплаты 50% оклада полицейским для обеспечения правопорядка и безопасности граждан с 1 августа по 31 ноября 2020 года необходимо еще 1,979 млрд гривен.



Деньги могут получить 54 352 полицейских, оклад которых в среднем составляет 15,34 тыс. грн на человека, а доплаты соответственно составят 7,67 тыс. грн.



"Ключевая проблема Фонда борьбы с COVID заключается в отсутствии официальных приоритетов расходов по этому Фонду. С одной стороны Минздрав не обеспечил населения массовым тестированием во время пандемии, а с другой МВД уже второй раз претендует на доплаты полицейским", - говорит глава StateWatch Глеб Каневский.



В свою очередь замдиректора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало отмечает, что полицейские постоянно находятся в группе риска, так как имеют ежедневный контакт с людьми в силу выполнения своих прямых служебных обязанностей.



"Насколько мне известно, сейчас количество правоохранителей, инфицированных COVID-19, на втором месте по стране после медиков. Только за последние сутки прирост зараженных составляет 199 человек. С начала пандемии эта цифра перевалила за 6 тісяч (6147). Из них 16 - умерли", - подчеркнул Тракало.

