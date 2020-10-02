"Слуга народа" прокомментировала заявление Марченко о Нагорном Карабахе

В партии "Слуга народа" подчеркивают, что заявления депутата Людмилы Марченко относительно возможности предоставления Украиной военной помощи Азербайджану являются ее личным мнением, а не официальной позицией фракции.



Как передает Укринформ, об этом говорится в заявлении партии "Слуга народа", обнародованном в Фейсбуке.



"Относительно заявления народного депутата из фракции "Слуга народа" Людмилы Марченко о якобы готовности Украины предоставить Азербайджану военную и гуманитарную помощь. Сообщаем, что личные мнения депутатов не являются официальной позицией фракции. И, тем более, официальной позицией государства. Народные избранники могут высказывать свои соображения и предложения по любым вопросам. Однако решение об оказании помощи другим государствам может принимать только правительство и Президент Украины", - говорится в сообщении.



В партии призывают всех представителей власти быть взвешенными в своих заявлениях и комментариях. Они не должны провоцировать противостояние и вражду и противоречить официальной позиции Украинского государства.



"В нашей стране проживают многочисленные армянская и азербайджанская диаспоры. Украина на своей территории должна обеспечить мир и межнациональное согласие для всех этнических общин. Мы искренне сочувствуем родным и близким погибших и раненых в результате боевых действий. И желаем мира Южному Кавказу", - подчеркивают в "Слуге народа".



Партия призывает представителей армянской и азербайджанской общин не поддаваться на провокации и соблюдать действующее в Украине законодательство.



Как сообщалось, народный депутат из фракции "Слуга народа" Людмила Марченко, комментируя в эфире телеканала "Украина 24" военное обострение между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, заявила, что Украина готова в случае необходимости оказать военную помощь Азербайджану.



Марченко является председателем подкомитета по вопросам законодательства о статусе народного депутата Комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента. На момент избрания в Верховную Раду работала ведущим специалистом департамента обучения и развития персонала ООО "Эпицентр К".



Армения и Азербайджан утром 27 сентября возобновили боевые действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстреле приграничных территорий и в провоцировании насилия. Обе страны объявили военное положение и мобилизацию. Боевые действия уже привели к военным потерям с обеих сторон и многочисленным жертвам среди мирного населения.

