Пальчевский критиковал Супрун, а теперь ведет в депутаты ее ставленницу, скандальную рейдершу Дубинину

Андрей Пальчевский взял в список кандидатов своей партии в городской совет Одессы Владлену Дубинину — ярую сторонницу ненавистной им медреформы и Ульяны Супрун. Об этом сообщают Вести .

Дубинина работала заместителем министра здравоохранения в Кабмине Николая Азарова, в 2018 году попала в топ-коррупционеров, по версии НАЗК, была главным исполнителем Супрун в рейдерском захвате Одесского национального медуниверситета. При этом сам Пальчевский крайне негативно отзывался и о медреформе, и о ее авторе. «Во всем мире не нашлось лучше специалиста, чем эта похожая на Джона Леннона дама. Представьте себе Ульяну Супрун в министерстве здравоохранения США, если оно там есть», — приводят Вести цитату Пальчевского, датированную февралем 2019 года.

Назначению Дубининой воспротивился коллектив. Возникший конфликт длился на протяжении 2 лет, несколько раз здание университета пытались захватить силовым путем. «Возглавить ОНМедУ было важно, хотя бы потому что ему принадлежит 12 корпусов на 10 гектарах бесценной прибрежной земли», — пишут Вести .

Под номером 12 списка в депутаты баллотируется муж Дубининой Олег Лукьянчук, глава Одесского областного онкодиспансера. Он неоднократно фигурировал в коррупционных скандалах , а также в скандале вокруг съемки порнографического видео в гинекологическом кабинете. «Мандат депутата необходим Дубининой как минимум, чтобы отомстить ненавистному коллективу медуниверситета и прикрыть незаконный бизнес своего супруга Олега Лукьянчука в возглавляемом им областном онкодиспансере», — пишут Вести .

Первый номер списка и кандидат в мэры Одессы от «Перемоги Пальчевского» — бывший чиновник и скандально известный адвокат Максим Болдин, который помог выйти из СИЗО Игорю Павловскому, подозреваемому в организации убийства Катерины Гандзюк.