Великобритания ввела санкции из-за строительства "Керченского моста"

Великобритания ввела санкции в отношении лиц и структур, связанных со строительством моста над Керченским проливом в аннексированном Россией Крыму. Об этом со ссылкой на список обновленных санкций на сайте Министерства финансов Британии пишет DW, передает УНН.



Отмечается, что под действие ограничительных мер попал Александр Ганов — генеральный директор железнодорожной компании “Гранд Сервис Экспресс”, осуществляющей междугородные перевозки в Крыму.



В перечне санкционного списка есть Леонид Рыженькин — заместитель директора по инфраструктурным проектам компании “Стройгазмонтаж”. Его президент РФ Владимир Путин в марте наградил орденом “За заслуги перед Отечеством” III степени. Однако в Минфине Великобритании напомнили, что Рыженькин с 2015 года “руководил строительством моста через Керченский пролив (включая его железнодорожную часть)”.



Кроме того, в список включены:



компания “Ленпромтранспроект”, которая участвовала в проектировании объекта;

акционерное общество “Дирекция по строительству железной дороги “Беркакит-Томмот-Якутск”;

Федеральное государственное унитарное предприятие “Крымская железная дорога”, являющаяся оператором моста;

“Крымская первая страховая компания”.



