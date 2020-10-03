Степанов призвал усилить контроль за соблюдением карантинных правил

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал усилить проверку контролирующим органам выполнения карантинных правил, особенно в местах массового скопления людей. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.



"Министерство здравоохранения беспокоит вопрос контроля, поэтому я в очередной раз обращаюсь к нашим контролирующим органам, которые непосредственно должны осуществлять контроль за соблюдением правил, установленных, в том числе, решениями правительства. В Министерстве здравоохранения не существует таких полномочий по контролю, поэтому обращаюсь к нашим контролирующим органам, чтобы они усилили контроль, усилили контроль особенно в тех местах, где есть массовое скопление людей, например на рынках", - сказал Степанов.

