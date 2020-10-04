Дуров отреагировал на сбой в Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров рассказал о причинах сбоя мессенджера и принес извинения за неполадки в работе сервиса. Соответственное сообщение он написал в воскресенье, 4 октября, в своем аккаунте в Telegram.

"Telegram не работал в течение примерно часа в Европе из-за аппаратного сбоя. <...> Приносим извинения за отсутствие связи", - отметил Дуров.

Также он сообщил о тех шагах, которые были предприняты для недопущения сбоев в дальнейшем.

"Мы уже устранили неполадки в приложении для iOS, обновление отправляется в AppStore. Также мы вносим изменения в сетевое ПО, чтобы свести к минимуму риск таких проблем в будущем", - уточнил создатель сервиса.