Forbes назвал имена самых высокооплачиваемых актрис 2020 года

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира, в нем десять участниц. Соответствующий список издание опубликовало в пятницу, 2 октября.



Первое место заняла колумбийско-американская актриса и модель София Вергара, известная по сериалу “Американская семейка”, - ее доход составил $43 млн. Кроме гонораров за съемки в доход Вергары вошли деньги, полученные от рекламных кампаний для сетей Walmart и Rooms To Go.



На втором месте Анджелина Джоли, заработавшая в этом году $35,5 млн. По информации издания, почти все деньги она получает от работы в кино. Почти треть годовых доходов Джоли приходится на гонорар за фильм киновселенной Marvel“Вечные”, который должен выйти в 2021 году. По данным портала “КиноПоиск”, Джоли получила за эту роль $10 млн.









Замыкает тройку лидеров звезда фильмов “Чудо-женщина” и “Форсаж” Галь Гадот с заработком в $31,5 млн. Из них $20 млн она получила за роль в триллере “Красное уведомление”, выход которого запланирован на следующий год.



На четвертом месте расположилась комедийная звезда сериалов и ведущая Мелисса Маккарти с $25 млн; на пятом - Мерил Стрип с доходом в $24 млн.

6-е место - Эмили Блант ($22,5 млн);

7-е место - Николь Кидман ($22 млн);

8-е место - Эллен Помпео ($19 млн);

9-е место - Элизабет Мосс ($16 млн);

10-е место - Виола Дэвис ($15,5 млн).



Сообщается, что всего актрисы, вошедшие в рейтинг, заработали за год 254 млн долларов, что на 20% меньше, чем в прошлом году, и почти в два раза меньше той суммы, которую за год заработали самые высокооплачиваемые актеры.

