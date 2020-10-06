Гай Ричи снимет сериал по мотивам фильма «Джентльмены»

Компания Miramax TV приступила к разработке сериала «Джентльмены», основанного на одноименном комедийном боевике Гая Ричи, сообщает Deadline.



По информации издания, комедия «Джентльмены» первоначально и задумывалась как сериал.



Гай Ричи выступит не только режиссером и сценаристом многосерийной картины, но и исполнительным продюсером — вместе с коллегами по полнометражной ленте Айваном Аткинсоном и Марном Дэвисом.



«Джентльмены» станут частью нового проекта Miramax по созданию обширной библиотеки фильмов, которые можно превратить в сериалы.



Фильм «Джентльмены» вышел в феврале 2020 года. Главные роли в нем исполнили Колин Фаррелл, Хью Грант, Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэм, Генри Голдинг и Мишель Докери. При бюджете $22 млн картина собрала $114 млн.





