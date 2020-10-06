Ученые выявили удивительную особенность иммунитета

Будь то грипп или коронавирус, организму может потребоваться несколько дней, чтобы нарастить силу иммунного ответа вирусной инфекции. Новое исследование Университета Рочестера описывает, как разные клетки иммунной системы работают вместе, а в случае нейтрофилов - вызывают собственную смерть, чтобы помочь в борьбе с инфекцией. Полученные данные могут иметь важное значение для разработки вакцин и противовирусной терапии, пишет Medical Express.



Иммунная система состоит из нескольких различных типов клеток, которые действуют согласованно. Нейтрофилы играют роль альтруистов, обеспечивая ключевые ресурсы для выживания других иммунных клеток. Это усиливает иммунный ответ. Известно, что нейтрофилы одни из первых контактируют с инфекцией, циркулируя в крови. Однако сами по себе справиться с угрозой они не могут.



Вместо этого, когда дыхательные пути заражены вирусом, таким как грипп или COVID-19, большое количество нейтрофилов устремляется к месту инфекции и испускает химические сигналы. Это запускает производство специализированных Т-клеток, которые являются частью адаптивной иммунной системы организма. Она активируется для более прямого ответа на определенные инфекции. После мобилизации, что обычно занимает несколько дней, Т-клетки уничтожают инфицированные клетки.



Новое исследование, проведенное на мышах, инфицированных вирусом гриппа, показывает: когда Т-клетки прибывают в место инфекции, нейтрофилы инициируют процесс, называемый апоптозом (контролируемая смерть). В результате высвобождается большое количество молекул эпидермального фактора роста (EGF). EGF обеспечивает Т-клеткам дополнительный прирост энергии, необходимый для завершения работы.

