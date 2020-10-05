Основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада умер из-за коронавируса

Японский дизайнер Кэндзо Такада умер во Франции в возрасте 81 года после заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщил телеканал BFM.



"Кэндзо Такада умер в это воскресенье, 4 октября, от осложнений, вызванных коронавирусом", - цитирует телеканал сообщение представителя Такады. Как уточняется, основатель марки Kenzo ушел из жизни в американской больнице в коммуне Нёйи-сюр-Сен (западный пригород Парижа).



Дизайнер родился 27 февраля 1939 года в Японии. В 1965 году переехал в Париж. Как рассказывал сам модельер, в Париж он приехал 1 января, тогда город "показался ему серым и малопривлекательным", однако он сразу вдохновился "большим количеством цветочных бутиков, которые контрастировали с серыми домами".



Свою первую коллекцию женской одежды Такада представил уже в 1970 году, в 1983-м также занялся дизайном мужской одежды, в 1988-м - парфюмерией. В 1993 году бренд был куплен группой LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy).

