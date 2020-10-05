Асад заявил, что его не заботят заявления Трампа о его судьбе

Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад заявил, что не беспокоится по поводу высказываний американского лидера Дональда Трампа и других глав западных государств в его адрес. Так он прокомментировал эпизод из книги американского журналиста Боба Вудворда "Страх: Трамп в Белом Доме", в соответствии с которым президент США в 2017 году требовал его убить.



"В заявлениях Дональда Трампа, о которых говорится в книге, нет ничего необычного или удивительного, поскольку с момента окончания Второй мировой войны, с периода холодной войны и по сей день отличительными чертами внешней политики Вашингтона являются стремление к гегемонии, организация переворотов и убийств, разжигание конфликтов", - отметил Асад в интервью "Звезде", которое опубликовано на сайте этого телеканала. Он подчеркнул, что его нисколько не задевает пренебрежительное отношение западных лидеров к его персоне.



"В США привыкли считать, что руководители других стран - это их агенты. Они их назначают, а когда отведенная им роль окончена, говорят: "Уходите". Но я - не один из таких глав государств. Поэтому подобные заявления нас совершенно не заботят и не беспокоят. Это разговоры, рассчитанные на внутреннюю американскую аудиторию", - добавил президент Сирии.



Он также указал на прямолинейность Трампа, благодаря которой "вся подноготная властей США" оказывается на поверхности. "Для нас суть американского режима ясна, но прежде она оставалась скрытой под красивыми масками, речами о демократических ценностях и правах человека. Трамп открыто признается: "Мы поступаем вот так", - пояснил глава САР.



По словам Асада, США не хотят мириться "с существованием самостоятельных людей и стран", в частности России. "Они не готовы принять даже независимость России, которая является сильным государством. Они отрицают вашу историю. Вам хорошо известно, что США ставят под сомнение решающий вклад вашей страны в разгром гитлеровской Германии", - указал сирийский лидер.



Он добавил, что США вряд ли будут уважать суверенитет Сирии, если они не демонстрируют готовности вести равноправный диалог даже с такой страной, как Россия. "Проблема американских властей в том, что они не принимают самодостаточных и независимых людей, трудящихся на благо своей родины", - заключил Асад.



Книга американского журналиста Боба Вудворда о Трампе "Страх: Трамп в Белом доме", вышедшая в 2018 году, стала бестселлером в США. В ней описываются разногласия внутри администрации Дональда Трампа. Белый дом отмежевался от содержания книги, назвав вымыслом содержавшуюся в ней критику в адрес Трампа.



Вудворд был одним из двух журналистов, чье расследование Уотергейтского скандала привело к отставке президента Ричарда Никсона. Он написал около двух десятков книг о политике.

