Азербайджан назвал условие прекращения огня

Азербайджан готов прекратить военные действия, если Армения выведет войска из самопровозглашенного Нагорного Карабаха и предоставит Баку четкий план отступления, заявил лидер республики Ильхам Алиев 4 октября.



"Наше условие для прекращения огня состоит в том, что Армения должна предложить план вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе. Он должен быть не на словах, а выполняться на деле, - в какие дни какие территории будут освобождены", - заявил Алиев в интервью Al Arabia.



Конфликт между государствами должен быть решен путем мирного диалога, говорит президент Азербайджана. Он также подчеркнул, что его страна постарается восстановить нормальные отношения с армянским народом, несмотря на произошедшее обострение.



Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова пойти на мирные переговоры, если они будут вестись в формате "минской группы" ОБСЕ.

