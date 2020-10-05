Степанов ожидает, что на этой неделе суточный прирост случаев COVID-19 превысит 5 тысяч

Министр здравоохранения Максим Степанов практически уверен, что на этой неделе Украина перейдет отметку в 5 тыс. новых больных COVID-19 в сутки. Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.



"Если мы не пересмотрим свое отношение к... правилам и рекомендациям - мы будем очень быстро расти. Сейчас у нас уже 4 тыс., на прошлой неделе более 4,5 тыс. Практически уверен, что на этой неделе мы перейдем отметку в 5 тыс., исходя из нашего отношения. Можем расти дальше. И понятно, что в нашей медицинской системе есть предел. Как предел по кроватям, то есть по количеству больных, так и предел и по медицинским работникам, по врачам, которых мы не можем откуда-то импортировать. Их у нас есть то количество, которое на сегодняшний день есть. Уже сверхперегруженные", - сказал Максим Степанов.

