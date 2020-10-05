В Украине ослабить карантин может лишь одна область

По состоянию на понедельник, 5 октября, в Украине лишь Кировоградская область может ослабить карантин. В остальных регионах превышен показатель заболеваемости коронавирусом.



Об этом гласят данные Министерства здравоохранения.



Во всех областях, кроме вышеупомянутой, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышен.



В среднем по Украине этот показатель составляет 136,2 при норме в 40 случаев коронавирусной болезни. В Киеве он на уровне 167,9, а в Кировоградской области - 20,6.



Самый высокий показатель заболеваемости по-прежнему остается в Тернопольской области - 287,9.



Отметим, по состоянию на воскресенье к ослаблению карантина также были не готовы почти все области, кроме Кировоградской.

