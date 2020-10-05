Байден готов перенести вторые дебаты из-за коронавируса у Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден готов перенести запланированные на 15 октября вторые дебаты из-за заражения коронавирусом его соперника Дональда Трампа.



Как передает Укринформ, об этом заявила представитель штаба Байдена Кейт Бедингфилд в эфире ABC News.



«Мы надеемся, что дебаты пройдут в ту же дату, на которую они запланированы, однако, очевидно, мы будем готовы к любым изменениям в случае возникновения такой необходимости», - сказала она.



В штабе Байдена выразили надежду на быстрое и полное выздоровление Трампа.



Бедингфилд акцентировала внимание также на необходимости усиления эпидемиологических требований на предстоящих дебатах.



«Мы надеемся, что комиссия по дебатам примет все необходимые меры предосторожности, чтобы гарантировать безопасность всех, кто участвует в дебатах. Понятно, что это включает в себя дистанцирование, соблюдение требования об использовании масок», - сказала она.



По графику, вторые теледебаты Трампа и Байдена запланированы на 15 октября в Майами, третьи - на 22 октября в Нэшвилле.



Дебаты претендентки на пост вице-президента от демократов Камалы Харрис и действующего вице-президента США Майка Пенса запланированы на 7 октября в Солт-Лейк-Сити.



В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп подтвердил, что у него и его супруги зафиксировали коронавирус. Президентская семья остается на карантине в Белом доме.



По состоянию на утро 5 октября в мире зафиксировано 35 398 976 случаев коронавируса, в частности 1 041 823 летальных случая и 26 623 375 случаев выздоровления.

