КСУ во вторник рассмотрит конституционность закона о ВАКС

Конституционный суд Украины во вторник, 6 октября, рассмотрит дело о конституционности закона о Высшем антикоррупционном суде. Соответствующее представление в КСУ поступило от 49 народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба суда.



Рассмотрение начнется в 10:00. Большая палата КСУ рассмотрит дело на открытой части пленарного заседания в форме устного производства.



Закон о ВАКС определяет основы организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда, специальные требования к его судьям и гарантии их деятельности.



"Авторы ходатайства считают, что оспариваемый закон не соответствует Конституции Украины, а его правоприменение приводит к нарушению гарантированных Конституцией Украины основ функционирования судоустройства в Украине и сужению прав судей касательно их независимости и неприкосновенности", - указано в сообщении.

