Цены на нефть растут на фоне новостей о здоровье Трампа

Цены на нефть выросли более чем на 2% в понедельник, 5 октября. Этому способствовали комментарии врачей президента США Дональда Трампа, согласно которым, он может быть выписан из больницы уже в понедельник, всего через несколько дней после того, как его положительный тест на коронавирус вызвал всеобщую тревогу.



Об этом сообщает агентство Reuters.



Информация о состоянии здоровья Трампа снизила политическую неопределенность на мировых рынках, подняв Brent на 2,37% до 40,20 долларов за баррель к 12.00 по киевскому времени. Нефть WTI подрожала на 2,75% по 38,07 долларов за баррель.



Цены также поддержаны эскалацией забастовки рабочих в Норвегии, в результате которой были закрыты четыре нефтегазовых месторождения Equinor. По данным Норвежской нефтегазовой ассоциации, забастовка может снизить производственные мощности страны на 330 тыс. баррелей нефти или 8% от ее общего объема добычи.



В пятницу цены упали более чем на 4% на фоне неопределенности, связанной со здоровьем Трампа, что усилило опасения по поводу роста числа случаев коронавируса, который может замедлить восстановление мировой экономики.



Аналитики говорят, что восстановление в понедельник было вызвано ослаблением худших опасений по поводу здоровья Трампа, несмотря на некоторые смешанные сигналы о состоянии его здоровья.

