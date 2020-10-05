Нобелевскую премию по медицине вручили за открытие вируса гепатита С

Нобелевской премии по медицине и физиологии за 2020 год удостоились Харви Альтер (Harvey J. Alter), Майкл Хоутон (Michael Houghton) и Чарльз Райс (Charles M. Rice) за открытие вируса гепатита С. Об этом сообщается на сайте премии.



Харви Альтер исследовал причину развития гепатита, связанного с переливанием крови и не вызываемого на тот момент известными вирусами гепатита А и В. Он и его коллеги показали, что неизвестный патоген мог передаваться шимпанзе и также имел свойства вируса. Майкл Хоутон впервые выделили генетическую последовательность вируса, который обнаружился у пациентов с хроническим гепатитом. Чарльз Райс создал вирусную РНК, аналогичную той, что была у выделенного вируса, и доказал, что при заражении она способна вызывать патологические изменения в печени обезьян.



Официальная церемония награждения состоится в день смерти Альфреда Нобеля в Стокгольме 10 декабря 2019 года. Сумму денежного вознаграждения в 2020 году увеличили на один миллион шведских крон и теперь она составляет около 1,1 миллиона долларов.



В 2019 году Нобелевскую премию по медицине и физиологии получили Уильям Кэлин-младший (William G. Kaelin Jr), сэр Питер Рэтклифф (Sir Peter J. Ratcliffe) и Грегг Семенза (Gregg L. Semenza) за открытие механизма чувствительности и адаптации клеток к уровню кислорода. Это открытие поможет создать новые способы борьбы с раком и другими заболеваниями.

