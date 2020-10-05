СтопФейк!

Попав в неназванную больницу с диагнозом «бессимптомный коронавирус», пятый президент Украины сразу же обнаружил массовые хищения средств из фонда борьбы с COVID-19. Петру Алексеевичу достаточно было сходить в туалет, как картина с воровством проявилась во всей своей красе. Ни одного произведения украинского классика не обнаружилось в кабинке! Ни одного, Карл (устаревшее выражение, которое означает высшую степень охреневания)!



Поскольку супруга Порошенко страшно занята – висит на всех столбах в образе мадонны с ребенком в маске, то сывочолый гетьман сразу же забил тревогу в своем личном «Фейсбуке». Путем несложных математических подсчетов, основанных на емкости стандартной бутылки из-под односолодового вискаря, пятый главнокомандующий пришел к следующему выводу: произошла бинарная, то есть двойная кража.



Сначала «зеленые» украли колоссальные суммы у нашей с вами культуры и образования. Речь идет о миллиардах, которые направили в фонд борьбы с коронавирусом, откуда, собственно говоря, и произошло масштабное хищение.



Вынужден не согласиться с Петром Алексеевичем, который, по слухам из «Телеграм-каналов», подключен к аппарату ИВЛ. Во-первых, как можно писать посты в «Фейсбук» при искусственной вентиляции легких? Во-вторых, сам Порошенко отметил, что на деньги фонда не закуплено ни одного аппарата ИВЛ. И, наконец, в-третьих, украинская культура и кинематограф переживают сейчас настоящий расцвет. Почти на сто миллионов гривен Украинский институт книги закупил произведений наших выдающихся современников, ставших классиками практически при жизни.



Порошенко очень предвзято относится к украинской культуре и кинематографу, переживающим настоящий ренессанс. Именно при Зеленском почти весь мир заговорил об «украинском феномене». Конечно, средства из фонда борьбы с коронавирусом тырят. Но не в ущерб национальной культуре, находящейся на подъеме!

Кстати, чуть не забыл про образование. Порошенко утверждает, что власть ворует деньги и в этой сфере. Ложь! Вы посмотрите на знаменитые профессиональные требования к учителям, разработанные пациентами Житомирского психдиспансера и утвержденные Минобразования! Ни в одной стране мира подобное и рядом не валялось

Речь идет о бестселлере Ларисы Ницой «Страшне страховысько» (предположительно о борьбе патриотки с русскоязычными кассирами супермаркетов), триллере всемирного кинорежиссера уровня Феллини «Жизнь», разоблачительном фолианте Вятровича «Война и миф». Издан даже воскресший Аркадий Бабченко, написавший документальную повесть «Война» про «Абрамсы» на Красной площади. Напечатали также и Виталия Портникова с драматическим произведением в стиле хоррор «Звоны Майдана». Или «Мудо Звоны»? Просто очень трудно найти эту книгу в свободной продаже. Весь тираж сразу закупила библиотека города Чорткив. Там уже выстроилась очередь из читателей, жаждущих ознакомиться с неизвестными Портникову страницами европейского майдана. Книги расписаны на долгие годы вперед. Поэтому украинская культура в виде слова, отлитого в строки, волнующие мысль нации, практически процветает.В кинематографе вообще прорыв. Все уже знают про шедевр житомирского кинорежиссера Васяновича (второе место в мировом рейтинге после Сенцова) «Атлантида». Первый в истории кинематографа фильм про влюбленных некрофилов на фоне отвоеванных у России мертвых земель Донбасса. По количеству перепостов аннотации «Атлантида» вышла на первое место в украинском и российском сегменте интернета. Никто не верил сначала, что можно снять любовный фильм про выкапывание трупов. Ан нет, можно! Украина внесла свой посильный вклад в сокровищницу кино. Одновременно работу Васяновича можно использовать как учебный фильм для будущих патологоанатомов. Он прививает любовь к избранной профессии.Поэтому Порошенко очень предвзято относится к украинской культуре и кинематографу, переживающим настоящий ренессанс. Именно при Зеленском почти весь мир заговорил об «украинском феномене». Конечно, средства из фонда борьбы с коронавирусом тырят. Но не в ущерб национальной культуре, находящейся на подъеме!Очень жаль, что свое ковид-состояние Петр Алексеевич использует для распространения инсинуаций, не имеющих никакой предвыборной ценности. А миллионы киевлян на самом деле хотят знать, что именно Марина Порошенко собирается сделать для столицы европейской Украины. Как будет продвигаться украинизация и томосизация Киева, какие именно стандарты НАТО планирует внедрить бывшая первая леди в образовании?Кстати, чуть не забыл про образование. Порошенко утверждает, что власть ворует деньги и в этой сфере. Ложь! Вы посмотрите на знаменитые профессиональные требования к учителям, разработанные пациентами Житомирского психдиспансера и утвержденные Минобразования! Ни в одной стране мира подобное и рядом не валялось. Все учителя должны быть пластичными, как стриптизерши в элитном клубе Queen. С помощью языка тела они будут прививать будущим ветеранам АТО любовь к «Батькивщине» Тимошенко–Ахметова.Отдельный блок учительских стандартов касается мимики преподавателей мовы, трудового воспитания и физруков. Мистер Бин по сравнению с учителем украинской школы просто заторможенный кусок дерьма с застывшей физиономией! Любой физрук с помощью одних лишь лицевых мышц сможет привить ученику любовь к бегу на длинные дистанции по пересеченной местности.Отдельный блок стандартов связан с владением языком. Авторы документа смело стирают грани между ораторским мастерством и оральным сексом. Любой педагог должен владеть основными европейскими языками, включая китайский и, по умолчанию, английским. Петр Алексеевич, воспитанный в армянской диаспоре молдавскими собаководами, не мог не знать про новшества в украинском образовании. Ему, наверное, завидно, что любой педагог нации будет знать минимум пять языков, в том числе и книгу неизвестного сетевого автора «10 принципов минета». А это все уже есть! Практически на наших глазах разворачивается новейшая система образования. Учитель года из Тернополя четко обрисовал будущее «освиты»: не надо лишних предметов, ни к чему перегружать выпускников мертвыми знаниями, всякими там санскритами и математикой. Достаточно привить им любовь к труду, и путь в Европейский Союз будет открыт.Желаю Порошенко и Трампу скорейшего выздоровления и настоятельно рекомендую сывочолому не спекулировать на достижениях команды президента Зеленского. Уже всем понятно, что он превзошел своего учителя Петра Алексеевича.