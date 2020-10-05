Зеленский заявил о необратимости процесса диджитализации

Президент Владимир Зеленский заявил о необратимости процесса диджитализации. Он заверил, что с 2021 года ни одно госучреждение не сможет требовать от украинцев документы в бумажном виде. Об этом он сказал в ходе саммита "Дія".



"2020 станет началом эры paper less. Это значит - никаких больше бумаг. Это касается всех государственных органов. Ни одна государственная организация не сможет требовать от украинцев никаких бумажек или справок для предоставления тех или иных государственных услуг", - заявил Зеленский.



Он добавил, что пользователей электронного приложения "Дія" уже 5 миллионов, и процесс диджитализации - необратим.

