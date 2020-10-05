В Беларуси заявили о начале второй волны коронавируса

В Беларуси началась вторая волна коронавирусной болезни COVID-19.



Об этом заявил начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Беларуси Александр Пацеев, передает Укринформ со ссылкой на БЕЛТА.



«Последнее время мы видим, что рост заболеваемости продолжается. И уже сейчас можно говорить, что это вторая волна. Мы наблюдаем аналогичную картину в других странах Европы и мира. Это связано с нормальным течением заболеваемости, с характеристиками вируса», - отметил Пацеев.



По его словам, в Беларуси отработаны все алгоритмы оказания медицинской помощи.



Также сообщается, что в Беларуси 1 октября началось вакцинирование добровольцев в рамках проведения в стране двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". На прошлой неделе вакцину получили первые два добровольца, все чувствуют себя хорошо, осложнений не зафиксировано. Всего в вакцинации возьмут участие 100 добровольцев.

