"Газпром" увеличил транзит по территории Украины до контрактного максимума

Суточные объемы транзита российского газа по территории Украины по состоянию на 4 октября выросли до 174 млн куб. м. Это максимум, который предусмотрен контрактом с "Газпромом" на весь 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.



Как отметили в пресс-службе, с начала года объем транзита достиг 40 млрд кубометров.



Генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон заявил, что украинская ГТС может транспортировать значительно больше голубого топлива и компания находится в постоянном поиске новых рыночных продуктов, сервисов, которые смогут предоставить еще больше гарантий энергетической безопасности украинцам и партнерам в ЕС.



"Мы внимательно наблюдаем за развитием событий в Германии с проектом "Северный поток-2" и надеемся, что наши партнеры увидят потенциал увеличения использования уже существующей инфраструктуры, как и задекларировано всеми документами ЕС", - добавил он.

